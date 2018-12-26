شيخ العراقيب يدخل سجن الرملة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قال شيخ العراقيب صياح الطوري (68 عاماً)، قبيل بداية فترة حبسه لمدة عشرة أشهر في سجن الرملة، إن «الظلم سيزول وسأعود إلى أرض العراقيب بعد إتمام فترة حبسي». وأضاف بأن لا شيء يثنيه عن البقاء فوق ثرى أرضه وأرض آبائه وأجداده، وإما فوقها عزيزاً كريماً أو تحتها عزيزاً كريماً.

ورافق المئات من المواطنين في الداخل الشيخ الطوري، أمس، في طريقه لقضاء محكوميته 10 أشهر في سجن الرملة، وعلى رأسهم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الذي أُعتقل عدة مرات مع الشيخ صياح الطوري. وقال النائب عودة، إن الشيخ صياح الطوري هو رمز فلسطيني كبير، وإنه يصنع مأثرة فلسطينية بصموده.

وأضاف عودة، إنه يأمل عند خروج الشيخ صياح من سجنه أن يدخل الفاسد نتنياهو مباشرة إلى السجن.

وأدانت المحكمة الإسرائيلية شيخ العراقيب «بالدخول إلى أرض الجمهور والتعدي على أراضي الدولة»، ويأتي حبسه بعد أن رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع للاستئناف الذي قدمه، وتأجيل الحبس لمدة عام لأسباب صحية وتتعلق بالاستئناف، كما قال المحامي شحدة بن بري.