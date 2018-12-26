الأمن

قال الفريق أحمد قـايـد صـالح نـائب وزيـر الـدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إن المؤسسة العسكرية، ملتزمة بأداء مهامها النبيلة، باعتبار الجيش الضامن الفعلي والحقيقي لسيادة الجزائر وصون أمنها وتثبيت استقرارها وحفظ استقلالها الوطني.

وذكر الفريق أحمد ڤـايـد صالح الذي يزور الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، بالقول «إننا ونحن نقدس العمل الميداني الذي ما فتئنا نؤديه بكل جدية وإخلاص ، فإننا نعتبر أن سيادة الجزائر وصون أمنها وتثبيت استقرارها وحفظ استقلالها الوطني، هي المهمة الدائمة والثابتة ». الجزائر - وكالات

حل

دعا البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد أمس المجتمع الدولي إلى «العمل بلا كلل» لإيجاد «حل سياسي» في سوريا يسمح بعودة اللاجئين.

وطالب الأسرة الدولية بالعمل بلا كلل كي يتسنّى للاجئين السوريين «العودة للعيش بسلام في بلدهم».

وقال في رسالته لمناسبة عيد الميلاد «لتعمل الأسرة الدولية بلا كلل لإيجاد حلّ سياسي يضع جانباً الانقسامات والمصالح الحزبية، بحيث يتسنّى للشعب السوري عموماً، ولهؤلاء الذين غادروا ديارهم بحثاً عن ملجأ في الخارج خصوصاً، العودة للعيش بسلام في بلدهم». الفاتيكان - وكالات