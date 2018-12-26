دمشق تعلن تصدي دفاعاتها الجوية "لأهداف معادية"

المصدر: وكالات

أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت مساء الثلاثاء "لأهداف معادية" قرب دمشق، ، فيما ذكر المرصد السوري أن الغارات استهدفت مواقع للقوات الإيرانية وميليشيات حزب الله.

وأشارت سانا إلى أن العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف.

وأشار سكان يعيشون غربي العاصمة دمشق إلى أن عدة انفجارات هزت المنطقة وأن عددا من الصواريخ اعترضتها المضادات الارضيّة التابعة للجيش السوري وأسقطت احداها قرب بلدة جديدة الفصل جنوب غربى دمشق ".

وأكد السكان " أن انفجارات سمعت قرب مطار المزة العسكري غربى العاصمة دمشق ".