الرئيس اللبناني: معركة سياسية تحول دون تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثلاثاء أن معركة سياسية تحول دون تشكيل الحكومة.

وقال عون، في أعقاب الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل القداس الذي أقيم في بكركي صباح اليوم بمناسبة عيد الميلاد، إن "عملية تشكيل الحكومة تواجه معركة سياسية تحول دون التأليف".

وأكد أن "ثمة من يسعى إلى إحداث تغيير في الأعراف والتقاليد في لبنان"، داعيا إلى الصلاة من أجل أن تحل صعوبات تشكيل الحكومة التي يبدو أنها بحاجة الى بعض الوقت.

يذكر أن عقدة تمثيل النواب السنّة من خارج "تيار المستقبل"(نواب سنة 8 آذار) أو " نواب السنة المستقلين" الذين تكتلّ ستة منهم بعد الانتخابات النيابية فيما سمي "اللقاء التشاوري" في الحكومة الجديدة حالت دون ولادتها، حتى الآن.

وأطلق الرئيس اللبناني الأسبوع الماضي مبادرة وأجرى اتصالات أسفرت عن حلّ هذه العقدة عن طريق تمثيل النواب السنّة الستة بوزير من خارج " اللقاء التشاوري" يسمونه هم، لكن هذه المبادرة سقطت في اللحظة الأخيرة، حيث كان من المتوقع أن تولد الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس عون كلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111 نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.