تعديل وزاري في الكويت يشمل دخول 4 وزراء جدد

المصدر: ■ الكويت - وكالات

أجرت الكويت تعديلاً وزارياً، أمس، شمل دخول أربعة وزراء جدد بالحكومة، منهم خالد الفاضل الذي تم تعيينه وزيراً للنفط والكهرباء والماء خلفاً للوزير المستقيل بخيت الرشيدي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تعيين مريم العقيل، وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وهي الحقيبة التي كانت تتولاها سابقاً الوزيرة هند الصبيح، التي تم قبول استقالتها.

كما تم إسناد حقيبة الأشغال العامة إلى جنان بوشهري، إلى جانب حقيبة الإسكان التي تتولاها منذ الحكومة السابقة.

واستقال وزير الأشغال العامة حسام الرومي، من منصبه بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت البلاد في 9 نوفمبر الماضي.

كما تم قبول استقالة عادل الخرافي، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وتم تعيين سعد إبراهيم سعد الخراز، وزيراً للشؤون الاجتماعية، وفهد علي زايد الشعلة، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.

كما تم إسناد حقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إلى وزير العدل المستشار فهد العفاسي، إلى جانب وزارته.

كما تم إضافة حقيبة الخدمات إلى الوزير خالد الروضان، إلى جانب وزارة التجارة والصناعة التي يتولاها.

وتعرضت الحكومة الكويتية خلال الأسابيع الماضية لانتقادات لا سيما بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في كثير من الأضرار في الممتلكات وراح ضحيتها شخص واحد.

كما تلقت هند الصبيح، الوزيرة السابقة التي كانت تتولى حقيبتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير النفط السابق بخيت الرشيدي تهديدات متتالية بالاستجواب من قبل النواب.

وقدم النائب شعيب المويزري استجواباً لرئيس الوزراء جابر المبارك، بسبب «فشل وزارات الدولة وإدارات في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات» إلا أن المجلس أحال الاستجواب بعد ذلك للجنة التشريعية البرلمانية لبيان مدى توافقه مع الدستور.