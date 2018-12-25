البحرين تحتج لدى العراق على تصريحات غير مسؤولة للمالكي

المصدر: المنامة - وكالات

استدعت وزارة الخارجية البحرينية نهاد رجب عسكر، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة العراق لدى المنامة.

حيث أكد السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون للقائم بالأعمال العراقي بالإنابة، استنكار مملكة البحرين واستهجانها الشديدين لتصريحات نوري المالكي، (نائب رئيس جمهورية العراق السابق) رئيس ائتلاف دولة القانون، التي تمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكد سيّار أن دعم نوري المالكي ومشاركته فيما يسمى احتفالية بتأسيس مكتب في بغداد لمجموعة مصنفة كمنظمة إرهابية تسمى «ائتلاف شباب 14 فبراير» في البحرين وتصريحاته تمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة واصطفافاً واضحاً إلى جانب من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب ولا يريدون الخير ليس لمملكة البحرين فحسب بل وللدول والشعوب العربية.

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