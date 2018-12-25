تركي المالكي : القرار الأممي يؤكد وحدة الأراضي اليمنية

المصدر: وام

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد طيار ركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد ترحيبها بالقرار الأممي الصادر من مجلس الأمن بخصوص اتفاق السويد وبالمشاورات التي جرى عقدها برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن العقيد المالكي قوله - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد اليوم بالرياض - أن القرار يؤكد وحدة الأراضي اليمنية وما توصلت إلية الأطراف المشاركة بالمشاورات في ستوكهولم ويدعو الأطراف إلى تطبيق الاتفاقية بحسب الخط الزمني.

وأضاف أن الاختراقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية للاتفاق بلغت خلال الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر 2018 الحالي 138 اختراقا وشملت مناطق ومديريات " التحيتا والفازة وحيس والحالي والجبلية والجاح والجراحي والحديدة والمنظر والمكمنية وقرية الصالح" فيما تضمنت الاختراقات أعمالا عدائية ضد الجيش الوطني اليمني والمقاومة واستخدام أسلحة الهاون والـ" أر بي جي" وصواريخ الكاتيوشا والباليستية والأسلحة الخفيفة مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم باستخدام مطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية لإطلاق الصواريخ البالستية وتخزين الطائرات بدون طيار.

وأكد العقيد المالكي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة ما زالت ملتزمة بمخرجات ونتائج اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة.