الاحتلال يدمي مسيرة بحرية خرجت لفك حصار غزة

المصدر: رام الله ـ القدس المحتلة، البيان ـ وكالات

واصل الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين مقدماً على إطلاق الرصاص الحي على مسيرة بحرية في قطاع غزة ليصيب 14 فلسطينياً، فيما شن حملة اعتقالات ومداهمات طالت 13 آخرين من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة تركزت في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل وشملت مداهمات للعديد من المنازل. بالتزامن بدأ الرئيس الفلسطيني عباس محمود اتصالاته ومباحثاته بغرض إجراء أول انتخابات برلمانية منذ العام 2006.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المشاركين في المسير البحري على الحدود البحرية شمال غرب غزة وأصابت 14 منهم 6 بالرصاص الحي. وأكدت مصادر طبية إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر قمع الاحتلال المشاركين السلميين في المسير البحري الـ 21 شمال قطاع غزة. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مباشر صوب القوارب المشاركة في المسير التي انطلقت من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية الشمالية.

إلى ذلك شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات طالت 13 مواطناً فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة تركزت في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل وشملت مداهمات للعديد من المنازل.

من جهة أخرى قال جيش الاحتلال الإسرائيلي - في بيان له - إنه رفع درجة التأهب على حدود قطاع غزة وأغلق الطرق تحسباً لانطلاق أسطول بحري من غزة احتجاجاً على استمرار الحصار، مضيفاً أنه في أعقاب تهديدات الفصائل جراء استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين يوم الجمعة الماضي تقرر أيضاً رفع درجة التأهب على الحدود والاستعداد لأي طارئ، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس تمريناً عسكرياً في محيط قطاع غزة.

في الأثناء، بحث الرئيس محمود عباس أمس مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية فلسطينية جديدة بعد يومين من إعلانه حل المجلس التشريعي المنتخب في عام 2006.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس تناول اللقاء «بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع)».