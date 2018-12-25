تونس تفتح تحقيقاً في مقتل رئيس جالية ساحل العاج

المصدر: تونس - البيان، وكالات

أعلنت السلطات القضائية التونسية، فتح تحقيق في مقتل رئيس جالية ساحل العاج، في سطو بأسلحة بيضاء. وتعرض فاليكو كوليبالي، ليل الأحد، للطعن بسكين من منحرفين مجهولين بينما كان عائداً إلى مقر سكنه في منطقة أريانة قرب العاصمة، حسب ما ذكرت مصادر أمنية في وقت سابق.

وقال ناطق باسم محكمة أريانة، أمس، إن «السلطات القضائية فتحت تحقيقاً في الجريمة»، مشيراً إلى أن عدد المشتبه بهم في الحادثة بلغ «7». وذكرت تقارير إعلامية أن كوليبالي تعرض للطعن في جنبه وفي فخذه، وباءت محاولات إنقاذ حياته في المستشفى بالفشل.

وتشكو أقليات منحدرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، من تعرضها لممارسات لا تخلو من عنف وعنصرية، لكن السلطات الأمنية نفت أمس أن تكون حادثة قتل كوليبالي ذات دوافع عنصرية.