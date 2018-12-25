أمن عدن يضبط مخزناً للأسلحة

المصدر: عدن - البيان

ضبطت شرطة مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن مخزناً ضخماً للأسلحة والمتفجرات في الجزء الغربي من المدينة، بعد يوم من اكتشاف مخزن أصغر بالقرب من مصافي المدينة.

وذكر بلاغ لشرطة العاصمة، أن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم على ذمة قضية إخفاء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قرب المصافي في مديرية البريقة قادت إلى اكتشاف محزن كبير للأسلحة يحتوي على أكثر من 200 من قذائف الدبابات والصواريخ المحمولة على الكتف وكميات كبيرة من المتفجرات.

وبحسب بلاغ وزعته شرطة عدن فإن الأجهزة الأمنية، وبعد التحقيق مع المشتبه فيهم ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بإشراف مباشر من مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع.