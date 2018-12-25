القوات الأميركية المنسحبة من سوريا تنتشر في أربيل

المصدر: بغداد - البيان

أقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني، بوجود القوات الأميركية المنسحبة من سوريا في أربيل، فيما كشف عن سبب تواجد تلك القوات في المحافظة. وقال القيادي في الحزب، مهدي عبد الكريم، في تصريح صحفي، إن وجود القوات الأميركية في أربيل، هو لنيّة السفر إلى الولايات المتحدة بعد انسحابها من سوريا، نافياً أن يكون الهدف منها بناء قاعدة جديدة في كردستان.

وأضاف، إن هذا الإجراء تم بعلم الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن هناك انسجاماً وتوافقاً تاماً بين حكومتي بغداد وأربيل في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالقوات الأجنبية على الأراضي العراقية. وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأميركية تستعد للمرحلة التالية من محاربة «داعش» الإرهابي.