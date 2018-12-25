مصر والأردن يختتمان تدريبهما العسكري المشترك «العقبة 4»

المصدر: القاهرة - وكالات

اختتمت مصر والأردن فعاليات التدريب العسكري المشترك «العقبة 4» ضمن خطة للقوات المسلحة في كلا البلدين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات. وشارك في التدريب الذي جرت فعالياته في الأردن عناصر من القوات البرية والبحرية والقوات الخاصة في البلدين. وشمل التدريب، بحسب الناطق العسكري المصري تامر الرفاعي، تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية.

كما قامت عناصر من القوات الجوية بتنفيذ عمليات الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية والأردنية لتطويق مسرح القتال وتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسية للهجوم من عدة اتجاهات، ومداهمة المنشآت والمباني التي تسيطر عليها العناصر الإرهابية ومحاصرتها والقضاء عليها.