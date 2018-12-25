الصومال يعدم مدبر تفجيرات أودت بحياة 26 شخصاً

المصدر: مقديشو - وكالات

أعدمت السلطات الصومالية، عضو حركة الشباب الإرهابية عبدالقادر أبو كار المدان بمسؤوليته عن تفجيرات بالعاصمة مقديشيو أودت بحياة 26 شخصاً العام الماضي. وذكر ممثل الادعاء في القضاء العسكري بالصومال عبدالله بولي أنه تم إعدام العقل المدبر للتفجيرات، أحدها في فندق راح ضحيته 10 أشخاص، وثانيها بالقرب من وزارة الرياضة أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وثالثها تفجير سيارة ملغومة قرب مطعم إيطالي بالعاصمة أسقط 7 قتلى.

سيطرة

وتفقد الحركة السيطرة على الأراضي بوتيرة مطردة منذ وصول قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي قبل 10 سنوات لكنها لا تزال تشن التفجيرات من حين لآخر في العاصمة.

وقالت الشرطة الصومالية إن 13 قتيلاً و17 مصاباً على الأقل سقطوا إثر انفجارين كبيرين وسط العاصمة مقديشو، تبنتهما حركة الشباب الإرهابية، في آخر أعمالها الإرهابية بالبلاد، ووقعا قرب القصر الرئاسي.

اغتيالات

وأفادت مواقع اخبارية بمقتل الصحفي الصومالي عول صلاد طاهر مقدم البرامج في قناة يونيفرسال الصومالية، و3 موظفين آخرين، جراء التفجير الذي استهدف بسيارة مفخخة نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشــو.

وأوضحت أن الهجوم الأول استهدف المسرح القومي الذي كان به موظفون حكوميون وتسبب في أضرار هائلة ببعض المباني والمنشآت الحكومية، فيما وقع الانفجار الثاني بالقرب من ساحة الجندي المجهول بالعاصمة مقديشو.