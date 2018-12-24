تعديل وزاري في الكويت يشمل دخول 4 وزراء جدد

المصدر: وام

أصدر سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مرسوماً بتعديل وزاري بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين وزراء جدد.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية " كونا " انه بناء على عرض سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تم تعديل تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة وتعيين أربعة وزراء جدد.

وتضمن المرسوم في مادته الأولى تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيراً للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات والدكتورة جنان رمضان وزيرة للأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الإسكان والمستشار الدكتور فهد العفاسي وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي.

ونص المرسوم في مادته الثانية على يعين كل من الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.. وسعد ابراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية.. وفهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية.. ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية.