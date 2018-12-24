العاهل الأردني: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت

المصدر: عمّان - د.ب.أ

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن أمنياته بتحسن الأوضاع في سوريا والعراق. وقال الملك، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين الأردنيين، أمس، وفق تصريحات تلفزيونية وبيان: «علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسوريا كل الخير، إن شاء الله الشغل سيرجع كما كان من قبل، وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، ونحن دائماً على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا، وإن شاء الله رئيس الوزراء سيزور بغداد قبل نهاية السنة».

وأشار الملك إلى أن «انقطاع الغاز المصري شكّل مشكلة كبيرة للأردن، والآن بدأ العمل لاستئناف تزويد المملكة به». وقال إنه متحمس لمستقبل الأردن «الذي يمتلك فرصاً كبيرة»، قائلاً إن الكرة الآن في ملعب الحكومة والقوى السياسية والمجتمع للاستفادة منها. وأشار البيان إلى أن الملك قال: «مر الأردن بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، وأنا مدرك تماماً لما يحدث في بلدي وفي الإقليم وكذلك ما يجري في عالمنا»، مضيفاً أن الأمور بدأت بالتحسن، «فدول الخليج وقفوا إلى جانبنا مشكورين، ولم يقصروا، وكذلك العالم وقف معنا من أوروبا واليابان وأميركا».