السعودية حذّرت مراراً من التجنيد الحوثي للأطفال

المملكة العربية السعودية حذّرت مراراً وتكراراً من أن تجنيد الحوثيين للأطفال في اليمن سياسة حوثية راسخة، وأكدت، في يوليو الماضي، أن تجنيد الميليشيا للأطفال والزج بهم في ساحات القتال يمثل استهتاراً فاضحاً بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه التصرفات والجهات التي تدعم هذه الميليشيا التي تسعى إلى الترويج لأجندتها الطائفية وفكرها الظلامي.

وفي كلمة للمملكة أمام مجلس الأمن الدولي عن المناقشة المفتوحة بشأن «الأطفال والنزاع المسلّح»، ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي، قال إن سجلّ المملكة وشركائها في التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن سجلّ ناصع مشرف.

والواقع اليوم في عملية تحرير الحديدة يبرهن على أن التحالف يمارس أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، كما أن التحالف قام بإنشاء وحدة خاصة بحماية الأطفال في التحالف.

إضافة إلى استيعاب العديد من الأطفال المسلحين الذين تم العثور عليهم وهم يحملون السلاح، وتمت إعادتهم عن طريق السلطات اليمنية إلى أهاليهم، مشيراً إلى أن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أصبحت نموذجاً يحتذى به في رعاية الأطفال وإعادة تأهيلهم، موضحاً أن المركز سيعمل على التعاون مع الأمم المتحدة، لنقل تجربة المركز، والاستفادة من خبراته في مواقع عديدة في العالم.