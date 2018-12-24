المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومقتل 14 من عناصرها. وقالت في بيان، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية، وعناصر القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وأضاف البيان، إنه بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات أسفر عن مقتل 8 من العناصر الإرهابية، ومحاولة مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات، وتمكنت من قطع طريق الهروب، وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم 6 عناصر إرهابية حتفهم، وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

على صعيد آخر، صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على حركة تنقلات القيادات العليا داخل المؤسسة العسكرية، في نشرتها الدورية التي تجرى مرتان من كل عام.

حركة تغييرات

وشملت الحركة التي عرضها القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي محمد زكي، على السيسي، تعيين قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب خالد مجاور مديراً لجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع خلفاً لمحمد الشحات. كما شملت الحركة تعيين صلاح سرايا، قائداً جديداً للمنطقة الغربية العسكرية خلفاً لشريف فهمي بشارة.كما تضمنت حركة التنقلات تعيين مدير سلاح المدفعية أشرف فارس، مديراً للكلية الحربية خلفاً لحرب جمال أبو إسماعيل، الذي تم نقله إلى وظيفة مساعد وزير دفاع.

كما تم تعيين أيمن طربك قائداً لقوات حرس الحدود خلفاً لحرب باسم رياض، الذي نقل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع.

إلى ذلك، قضت محكمة النقض المصرية بالسجن المشدد 10 سنوات لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع في قضية «أحداث بني سويف».

شريك حيوي

وصف وزير البحرية الأميركية ريتشارد سبنسر، الذي زار القاهرة هذا الأسبوع، مصر بأنها شريك إقليمي حيوي في حماية الوصول الحر والمفتوح إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر.