توافق عراقي على تسمية وزيري الدفاع والتربية

المصدر: بغداد - البيان

كشفت مصادر سياسية مطلعة، أمس الأحد، عن توصل نواب تحالف المحور الوطني، وائتلاف الوطنية، لاتفاق على تسمية مرشحين اثنين لمنصب وزير الدفاع، ومرشحة لوزارة التربية، من أجل إكمال الكابينة الوزارية، برئاسة عادل عبد المهدي.

وقالت المصادر إن «اجتماعاً عقده عدد من نواب ائتلاف الوطنية وتحالف المحور الوطني، اتفقوا من خلاله على ترشيح شخصيتين لمنصب وزير الدفاع»، وأوضحت المصادر أن «الاسمين المطروحين، هما كل من اللواء هشام الدراجي، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري». وذكرت أن «المجتمعين اتفقوا على التصويت لصالح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري». وأضافت، أن «المجتمعين اتفقوا أيضاً على ترشيح الدكتورة وسن الدوري لمنصب وزير التربية».