هادي يشيد بمواقف السعودية المساندة لليمن

المصدر: الرياض ـ سبأنت

ثمّن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وفي مقدمتها الاقتصادية.

وأشاد هادي بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تنفيذه عدداً من المشاريع الحيوية والطموحة في قطاعات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والنقل والموانئ وغيرها، التي تأتي تتويجاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

من جانبه تطرّق السفير السعودي إلى المشاريع الحيوية والخدمية المهمة التي تم إنجازها أو الجاري تنفيذها لخدمة الشعب اليمني والتي أحدثت استقراراً ملحوظاً عبر تزويد قطاع الكهرباء بالمشتقات النفطية بعدن والمحافظات المجاورة، فضلاً عن جملة المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة المهرة وسقطرى وحضرموت ومأرب والجوف والضالع في إطار برامج التنمية وإعادة الإعمار في اليمن.