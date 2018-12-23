مقتل 14 ارهابياً في سيناء

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأحد مقتل 14 إرهابيا في شمال سيناء.

وقال البيان إنه بناء على رصد قطاع الأمن الوطني بؤرة إرهابية بمدينة العريش تمكنت قوات الأمن من "القضاء على خلية إرهابية ومصرع 14 من عناصرها".

وتابع "بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات والذي أسفر عن مصرع 8 من العناصر الإرهابية وحاولت مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وفى تبادل لإطلاق النيران لقي 6 عناصر إرهابية مصرعها وعُثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة".