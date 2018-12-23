تلاعب حوثي للانقلاب على الاتفاق وكاميرت يبدأ اليوم ترتيبات الانسحاب

المصدر: عدن - البيان، وكالات

يتوجه رئيس فريق المراقبين التابع للأمم المتحدة، باتريك كاميرت، إلى الحديدة، اليوم، بعد وصوله إلى عدن، أمس، لتسلُّم مهام عمله في الإشراف على انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ المحافظة، فيما تواصل الميليشيا مخطط الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر في الحكومة الشرعية لـ«البيان» إن الميليشيا بعد أن أمرت مسلحيها بارتداء اللباس الرسمي لقوات الأمن والشرطة والتلاعب بوثائق وأرقام منتسبي هذه القوات لاستبدال أفرادها، تقوم بممارسة الترهيب والترغيب على أعضاء مجلس المحافظة، من أجل انتخاب المدعو محمد عايش قحيم، الذي كلفته بالقيام بأعمال المحافظ، بهدف المراوغة في تسليم إدارة المحافظة للمجلس المحلي الذي كان يديرها قبل الانقلاب.

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