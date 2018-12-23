تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أعلنت الشرطة المغربية، أمس، تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء فيها، واعتقال 22 من الساعين للهجرة غير النظامية.

وأعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في بيان، أنها تمكّنت من «توقيف ثلاثة مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي، ومواطناً من جنسية إفريقية يلعب دور الوساطة». وأوضحت المصلحة أن المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 24 و44 عاماً.

وأشار البيان إلى اعتقال «22 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة خفيفة».

وأحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر الماضيين، كما تمكّنت من تفكيك 122 شبكة «إجرامية للاتجار في البشر»، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وإضافة إلى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر الأخيرة محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.