انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

المصدر: طرابلس- وكالات

حدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، د. غسان سلامة، شهر فبراير المقبل لعقد المؤتمر الوطني الجامع، طبقاً لما نقلته مواقع إخبارية عن مصدر وصفته بالمطلع، وأوضح المصدر أن المبعوث الأممي يفاضل بين مدينتي سرت والزاوية لعقد المؤتمر.

وأكد المصدر، أن سلامة يسعى إلى وضع خريطة طريق بمشاركة الأطراف الليبية، وذلك لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، وإيجاد حل للصراع السياسي الراهن بين المكونات السياسية الليبية.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا لحشد أكبر دعم إقليمي ودولي للمؤتمر الوطني الجامع، الذي ترى بعض الأطراف الليبية أنه الورقة الأخيرة في جعبة غسان سلامة لنزع فتيل الأزمة في البلاد. ومن المقرر أن تنظم مفوضية الانتخابات العليا في ليبيا استفتاء على مسودة الدستور الليبي نهاية يناير المقبل، وذلك بعد إقرار مجلس النواب الليبي، مؤخراً، قانون الاستفتاء على الدستور.