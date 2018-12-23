عباس يستقبل أسرى محررين

المصدر: رام الله - وكالات

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عدداً من الأسرى المحررين، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالـول.

وهنأ عباس الأسرى المحررين بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال، مؤكداً أن قضية الأسرى، والإفراج عنهم جميعاً هي على سلم اهتمامات القيادة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، تعليماته للجهات المعنية بتوفير العلاج اللازم لعدد من الأسرى الجرحى، الذي عانوا من ويلات سجون الاحتلال.

بدورهم، ثمن الأسرى المحررون، جهود الرئيس ومتابعته المستمرة لأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، وعمله المتواصل للإفراج عن كافة أسرانا، مؤكدين دعمهم الكامل لسياساته وجهوده في تحقيق الحرية والاستقلال للشعب، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.