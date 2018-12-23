الانتحار يتفوق على الإرهاب بمعدل ضحاياه في ديالى

المصدر: بغداد - البيان

أكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، أمس السبت، أن الانتحار تغلب على الإرهاب في معدل ضحاياه، لأول مرة في تاريخ المحافظة. وقالت الطائي في تصريح صحفي إن «الانتحار في ديالى لم يعد حالات فردية بل ظاهرة تثير قلق الرأي العام بسبب تزايد في معدلاتها بشكل أثار مخاوف الكثير من الشرائح».

وأضافت أن «الإحصاءات المتوفرة عن حالات الانتحار تؤكد تجاوزها عتبة الـ 50 حالة، أغلبها انتهت بالوفاة»، لافتة إلى أن «الانتحار تغلب على الإرهاب في عدد ضحاياه لأول مرة في تاريخ ديالى».

وأشارت الطائي إلى أن «الانتحار رغم مأساوية قصصه، لكن للأسف لم يجد أي اهتمام حكومي من ناحية دعم فرق تحقيق مختصة من الناحية النفسية من أجل بيان أسباب تكراره، خاصة لدى الشباب، وكيفية معالجة هذه الظاهرة».