وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 87 عاما. بحسب ماذكرت صحيفة الرياض في خبر عاجل.

وكان قد أعلن ابن الأمير الراحل، عبدالعزيز بن طلال آل سعود عبر حسابه الرسمي في تويتر، "انتقل إلى رحمة الله الأمير طلال بن عبدالعزيز، غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل أبناءه العزاء "للرجال والنساء" بالفاخرية، أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء".

وأضاف، "سيصلى عليه إن شاء الله، عصر غدٍ الأحد في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون.