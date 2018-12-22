18 ملياراً مساعدات إماراتية استفاد منها 17 مليون يمني

المصدر: دبي - البيان، وكالات

قدمت دولة الإمارات إلى اليمن خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 مساعدات بقيمة 18.06 مليار درهم، استفاد منها ما يزيد على 17 مليون يمني منهم 11 مليون طفل و3.2 ملايين من النساء.

من جهة ثانية أكدت الإمارات أن تصويت مجلس الأمن الموحد على قرار اليمن يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو التفكير في الحل السياسي، جاء ذلك في تغريدات لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أشار فيها إلى أن مصادقة مجلس الأمن على اتفاق استوكهولم ستساعد على ضمان وقف إطلاق النار.



ميدانياً، تبدأ ميليشيا الحوثي اليوم سحب عناصرها من موانئ الحديدة، التي من المتوقع أن يصلها بالتزامن بحسب مصادر «البيان» فريق المراقبة الأممي، قادماً من عمّان. من ناحيته، أعلن الناطق باسم ​التحالف العربي​​ تركي المالكي أن ​الحوثيين​ ارتكبوا «62 انتهاكاً حوثياً لوقف النار في الحديدة حصلوا خلال الـ 72 ساعة الأخيرة».

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ـــ 18.06 مليار درهم مساعدات الإمارات لليمن