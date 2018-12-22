تجدد تظاهرات الخبز بالسودان وتعطيل الدراسة في الخرطوم

المصدر: ■ الخرطوم ـ طارق عثمان

تصاعدت وتيرة التظاهرات الاحتجاجية بعدة مدن سودانية وتمددت إلى مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم بمدنها الثلاث، وتجددت لليوم الثالث بمدينة عطبرة أكبر مدن ولاية نهر النيل عقب صلاة الجمعة أمس.

كما انتقلت إلى مدينة ربك جنوبي البلاد بينما ساد هدوء حذر بعض الولايات بعد يومين من الاحتجاج على شح الخبز والوقود والسيولة النقدية والغلاء الطاحن، ففي الوقت الذي كثفت فيه الأجهزة الأمنية إجراءات التأمين على المنشآات الاستراتيجية والسيادية، انقطعت خدمة الانترنت عن وسائط التواصل الاجتماعي منذ مساء امس الأول.

وخرجت التظاهرات بمناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم فرقتها الشرطة والأجهزة الأمنية باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع، وشهدت أحياء ود نوباوي بأم درمان معقل أنصار حزب الأمة المعارض عمليات كر وفر بين الشرطة ومئات المتظاهرين الذين خرجوا للشارع بعد أداء شعيرة الجمعة بمسجد الهجرة.

كما خرج المئات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم وأحرقوا الإطارات وأغلقوا الشوارع الرئيسية بالمنطقة، بجانب تظاهر عشرات الشباب بمنطقة بري بالخرطوم فرقتهم الشرطة بالغاز المسيل والعصي، كما خرج المئات بمنطقة الثورة والعرضة بأم درمان، إضافة إلى اندلاع تظاهرة مماثلة بأحياء السامراب والختمية بالخرطوم بحري، وأخرى بمنطقة الحاج يوسف بشرق النيل.

كما شهدت مدينة عطبرة اكبر مدن ولاية نهر النيل شمال السودان لليوم الثالث مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الشرطة بالقرب من مقر جهاز الأمن وسط أنباء بسقوط قتيل من المتظاهرين، فيما خرج المصلون بمسجد الأنصار بعد صلاة الجمعة بمدينة ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض جنوب البلاد حيث أحرق المتظاهرون مقر المؤتمر الوطني الحزب الحاكم.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية (الثانوية والأساس ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتباراً من غد الأحد إلى حين إشعار آخر، كما أعلن مدير جامعة سنار محمد الخير عبد الرحمن تعطيل الدراسة بكليات جامعة سنار إلى أجل غير مسمى.

وبحسب شهود عيان فإن الأجهزة الأمنية نفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين من الشباب الغاضبين.

وشكا رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع خدمة الانترنت على مواقع (فيسبوك، تويتر، واتساب)، ولم يصدر أي توضيح من قبل الهيئة القومية للاتصالات.