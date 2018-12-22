حريق يدمر قارب مهاجرين قبالة الجزائر.. و20 في عداد المفقودين

المصدر: ■ الجزائر- وكالات

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن نحو 20 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أنقذت باخرة ليبيرية تسعة أشخاص بينهم أطفال إثر حريق شب في قارب على متنه 29 مهاجرا قبالة الساحل الجزائري.

وبحسب المصدر نفسه فإن «تسعة مهاجرين خمسة منهم أصيبوا بحروق» نقلوا إلى مستشفى تنس على بعد 190 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر.

ونقلت الوكالة عن مدير المستشفى، محمد سايب أن بين الناجين رضيعين وأطفالاً وكلهم في «حالة مستقرة». وأضافت أن «حريقا شب في قارب كان على متنه 29 مهاجرا ما زال 20 منهم في عداد المفقودين».

من جهتها ذكرت صحيفة «الشروق» نقلا عن شهادة أحد الناجين أن «29 (مهاجرا) من بينهم نساء وأطفال ركبوا قارب الموت في حدود منتصف ليل (الأربعاء) من شواطئ مدينة وهران (غرب)، لكن رحلتهم توقفت في عرض البحر» بسبب تعرض القارب لحريق فقفز الركاب إلى البحر.