اعتقال 9 من المشتبه في صِلتهم بمقتل سائحتين في المغرب

المصدر: ■ عواصم - وكالات

اعلنت وحدة مكافحة الارهاب في الشرطة المغربية أمس ان 9 اشخاص اعتقلوا في عدد من المدن للاشتباه بصلاتهم بمقتل سائحتين اسكندينافيتين في جنوب البلاد.

واعتقل المشتبه بهم في مراكش (وسط) والصويرة وسيدي بنور وشتوكا آيت باها (غرب) وطنجة (شمال) لـ«للاشتباه بارتباطهم بمرتكبي العمل الارهابي» الذي اودى بطالبة دنماركية (24 عاما) وصديقتها النروجية (28 عاما)، بحسب بيان للمكتب المركزي للابحاث القضائية.

واضاف المكتب: «أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء وبالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات». وبذلك، يرتفع الى 13 عدد الموقوفين منذ الاثنين للاشتباه بصلاتهم بجريمة قتل السائحتين.