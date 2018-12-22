3 شهداء بجمعة «الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة»

المصدر: ■ الأراضي المحتلة - وكالات

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات أمس في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول السياج العنصري الفاصل في غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى محمد معين خليل جحجوح (16 عاما) الذي أصيب بطلق ناري بالرقبة شرق غزة، وماهر عطية ياسين (40 عاما) من النصيرات متاثرا بجراحه التي أصيب بها شرق البريج وهو من الأشخاص ذوي الاعاقة، وعبدالعزيز ابراهيم ابو شريعه من حي الصبره (28 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري في البطن شرق غزة، بينما أصيب 73 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال.

فيما جرّف مستوطنون وبحراسة جيش الاحتلال 500 دونم زراعية من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 39 التي حملت عنوان «الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة».

يأتي هذا بعد ساعات من إعدام قوات الاحتلال الفتى الفلسطيني قاسم العباسي (17 عاماً) فلسطيني بدم بارد الليلة قبل الماضية قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة. في الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، خمسة فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جبران أحمد جبران وشاباً آخر لم تعرف هويته خلال حملة مداهمات شنتها في قرية عين يبرود شرق رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال حسني النجار بعد مداهمة منزله في قرية تفوح، كما اعتقلت قتيبة محمد النواجعة جنوب الخليل، والأسير المحرر طارق عاشور من الخليل.

تجريف

إلى ذلك، جرّف مستوطنون وبحراسة جيش الاحتلال، 500 دونم زراعية من أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان إن مجموعة من المستوطنين شرعوا بتجريف 500 دونم من أراضي القرية قرب مستوطنة «عطيرت» المقامة على أراضي قريتي أم صفا وعطارة، تمهيداً لمصادرة أراضي المواطنين وتوسعة المستوطنة.