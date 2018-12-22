أسوشيتد برس تكشف حقائق صادمة عن تجنيد الحوثيين للأطفال

المصدر: عواصم - وكالات

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن ‌‌‏التحقيق الصحفي الذي نشرته وكالة ‎أسوشيتد برس الأميركية كشف خفايا «صادمة» عن ‎تجنيد الأطفال من قبل ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» إن التحقيق احتوى على قصص وشهادات «مرعبة» لأطفال بعمر الزهور ألقت بهم الميليشيا في محرقة الموت، وتم إرغامهم على القتال بشكل قسري في صفوفها.

وأكد أن ‌‌‌‌‌‌‌‌‏التحقيق كشف عن تجنيد ‎الميليشيا الحوثية 18000طفل للقتال في صفوفها منذ العام2014، وفق ما اعترف به مسؤول في الميليشيا، غالبيتهم من أبناء القبائل الفقيرة تم اقتيادهم من المنازل والمدارس والمزارع وملاعب الكرة والقرى ومخيمات النازحين، وتم إعادة عدد غير محدود منهم إلى أهاليهم في توابيت.

وأضاف الوزير: ‌‏التحقيق كشف عن طرق استقطاب ‎الميليشيا للأطفال عبر وعود بالمال وتوزيع السلاح، والإجبار والاختطاف من المدارس، وإكراه عدد منهم على القتال مقابل إطلاق أقربائهم من سجون الميليشيا.

وكانت الوكالة قابلت 18 طفلاً في مخيمات النازحين، ومركز إعادة تأهيل الأطفال؛ حيث جندتهم ‎الميليشيا الحوثية في اليمن.