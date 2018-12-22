مقتل عشرات الحوثيين في جبهة قانية

المصدر: عدن - وكالات

قُتل وأصيب،30 من عناصر جماعة الحوثي الانقلابية، امس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع.

وبحسب «سبتمبر نت» اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، فجر، باتجاه مواقع جنوبي مدينة دمت. وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 18 من الميليشيا، بينهم القياديان الميدانيان المدعو محمد عبدالله الموسمي، والمدعو محسن رياب، بالإضافة إلى جرح 12 آخرين.

إلى ذلك صد الجيش الوطني امس محاولة تسلل قامت بها ميليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.ولقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأصيب العشرات فيما فرت الميليشيا تاركة وراءها جثث قتلاها.

وقال مصدر عسكري في قيادة اللواء ١١٧ مشاه لوكالة الأنباء (سبأ) إن الجيش الوطني كان على يقظة تامة لمثل تلك الأعمال التي لا تحقق فيها ميليشيا الحوثي إلا مزيداً من الخسائر في صفوف قتلاها.وأشار إلى تحفظ قيادة الجيش على جثث القتلى الذين لقوا مصرعهم صباح أمس، وأن أغلبهم من ما يعرف في أوساط الحوثيين بمحور القناصة.