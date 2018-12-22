المصدر: تونس - وكالات

قامت فرقة الشرطة العدلية بولاية سيدي بوزيد بإيقاف 13 شخصاً بسبب أعمال شغب جدت خلال الاحتجاجات الليلية التي شهدها عدد من أحياء المدينة، بحسب ما أكده مصدر أمني.

وأوضح نفس المصدر أن عملية الإيقافات التي تمت على مراحل كانت بسبب تعمد عدد من الشبان خلال الأيام الماضية وفي الليل تعطيل حرية السير بالسبل العمومية، ورشق سيارات الأمن بالحجارة، وإشعال العجلات المطاطية، ومحاولة السطو على مستودع الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وقد أمرت النيابة العمومية بإيداعهم السجن في انتظار عرضهم على أنظار القضاء. يُذكر أن أحياء الفرايجية والنور الغربي والنور الشرقي وأولاد سلبي تشهد، منذ أكثر من أسبوع، تحركات ليلية يقوم خلالها عدد من الشبان بإشعال الإطارات المطاطية وغلق الطرق ورشق سيارات الأمن بالحجارة.