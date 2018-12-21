خالد بن سلمان: الإمارات والسعودية عملتا بكل قوة لإنجاح المصالحة الأفغانية

المصدر: واشنطن - رويترز

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان أن محادثات السلام الأفغانية التي أجريت في الإمارات ستسفر في بداية العام المقبل عن نتائج مثمرة.

وقال على حسابه على «تويتر»: «إن المحادثات سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة».

وأضاف: «عملت المملكة العربية السعودية وشقيقتها الإمارات العربية المتحدة بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في دولة الإمارات، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية، وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي المهم».