الميليشيا تبدأ غداً انسحابها من موانئ الحديدة

المصدر: عدن، نيويورك - البيان، وكالات

صعّدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عشية الموعد المرتقب لوصول فريق المراقبين الدوليين إلى المدينة، وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي الإيرانية واصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الثالث على التوالي، واستهدفت مواقع القوات المشتركة في شرق وجنوب الحديدة ومديريات حيس والدريهمي والتحيتا.

كما قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن الميليشيا استهدفت مواقع الألوية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من العمالقة.

يأتي ذلك في وقت قالت مصادر سياسية لـ«البيان» إن فريق الرقابة الأممي برئاسة الجنرال باترك كاميرت سيصل إلى صنعاء، اليوم الجمعة، على أن يتوجه إلى الحديدة يوم غد السبت، لمباشرة مهامه بالإشراف على انسحاب الميليشيا من ميناء الحديدة وموانئ الصليف وراس عيسى، بمشاركة ثلاثة ممثلين عن الجانب الحكومي ومثلهم عن الميليشيا.

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