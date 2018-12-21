المغرب: المشتبه بهم في قتل دنماركية ونرويجية بايعوا «داعش»

المصدر: الرباط - أ ف ب

أكد النائب العام المغربي، أمس، صحة تسجيل فيديو بايع فيه أربعة أشخاص، يشتبه بضلوعهم في قتل امرأتين دنماركية ونرويجية، تنظيم داعش، وقال النائب العام في بيان إن المشتبه بهم هددوا في الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمات.

وأظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الفيديو تم تصويره الأسبوع الماضي قبل قتل الإمرأتين. وكانت الشرطة المغربية قد ركزت على الدافع الإرهابي بعد توقيف ثلاثة أشخاص، أمس، في إطار التحقيق في جريمة قتل السائحتين الغربيتين في جبال جنوبي المملكة.

وخلال لقاءٍ اعلامي ،أشار المتحدث باسم الحكومة مصطفى خلفي إلى عمل إجرامي وإرهابي. حيث تم توقيف أربعة رجال في مراكش (وسط البلاد)، منذ العثور، الاثنين الماضي، على جثتي السائحتين النرويجية والدنماركية في وادٍ بجبال الأطلس الكبير اشتهر بمسالك لهواة التجوال.