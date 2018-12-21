الجيش الإسرائيلي يبدأ تدمير أنفاق «حزب الله»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تدمير الأنفاق التي حفرتها ميليشيات حزب الله على الحدود مع لبنان، وذلك بعد أيام من اكتشافها. وقال الجيش، في بيان، إن «هذه المرحلة ستنفّذ من خلال عدة طرق ووسائل ستخرج الأنفاق عن الخدمة، وستمنع ميليشيات حزب الله من استخدامها وتحقيق خطتها».

وأضاف البيان أن «الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق»، محذّراً من الاقتراب من فتحات الأنفاق في الجانب اللبناني.

وأوضح أن قواته «تواصل النشاطات العملياتية وفق التخطيط، فيما تبقى في القيادة الشمالية قوات معززة ومستعدة مع قدرات متنوعة وفي حالة جاهزية كبيرة لأي تطورات قد تحصل».

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، اكتشاف شبكة أنفاق قالت إنها ضمن مخطط هجومي لميليشيات حزب الله.