تونس تتعقب إرهابيين في «الكاف»

واصلت قوات الحرس التونسي أمس، عمليات تعقب عناصر إرهابية متحصنة في منطقة جبل الكاف غرب البلاد، سعياً للقبض عليها.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي إن عمليات التمشيط والتعقب بدأت في جبال جرادو بمعتمدية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف، على مقربة من الحدود الجزائرية غرباً.

وأوضح الجبابلي أن إطلاق النار أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين، غير أنه لم يتم القبض عن أي عنصر منها، مشيراً إلى أن العملية لا تزال مستمرة.

ويتوقع أن يتم نشر بيان رسمي عن حصيلة العملية في وقت لاحق عند انتهاء عمليات التعقب والتمشيط.

وكانت مصادر أمنية أكدت مقتل عنصر إرهابي خطير خلال العملية الأمنية، يدعى أيمن الجندوبي، كان شارك في عمليات إرهابية سابقة ضد أهداف أمنية وعسكرية.