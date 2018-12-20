خالد بن سلمان يشيد بدور السعودية والإمارات في إنجاح محادثات المصالحة الأفغانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بدور كلٍ من المملكة والإمارات في إنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخراً ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي في تويتر "ستستمر المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، ببذل كل الجهود من أجل اعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب الى التنمية والإعمار".

وأضاف "عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع واحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام".

وأكد سفير السعودية لدى واشنطن أنه "رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى -بمشيئة الله- في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة".