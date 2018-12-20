تونس تفكّك تنظيماً إرهابياً خطّط لاعتداءات

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أنها اعتقلت أعضاء تنظيم إرهابي كان يخطط لشن هجمات تستهدف مقرات أمنية بمحافظة سيدي بوزيد الواقعة في غرب البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية «تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع المنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد وإدارات الاختصاص من الكشف عن تنظيم إرهابي مهيكل ومقسم الأدوار يحمل اسم (كتيبة الجهاد والتوحيد) بايع متزعم إحدى التنظيمات الإرهابية بالخارج».

وأضاف «أمكن إيقاف أغلب عناصره وإحباط مخططاته الإرهابية ومن بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة». وأوضح أنه تم «حجز حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات».

في سياق آخر، خرج الآلاف من المعلمين في تونس، في «يوم غضب» جديد للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاعهم المهنية واحتجاجاً على تعطل مفاوضات الزيادات في المنح المالية مع الحكومة.