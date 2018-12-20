المصدر: جنيف - رويترز

قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص، يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه في غضون 40 يوماً على توقيع الاتفاق سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وإجراء الفحوص الطبية لهم وترتيب إعادتهم إلى ديارهم بالحافلات أو بالطائرات. وتابع أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن، وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.

وأضاف لدى عودته من اليمن: إن قائمة كل طرف تضم ثمانية آلاف اسم لأشخاص يبحثون عنهم ويعتقد أنهم معتقلون- ويفترض أن القوائم تضم أسماء "جميع" المعتقلين- لكن البعض قد يكون مات أو فقد وقد تكون هناك أسماء مكررة.