الجيش الليبي: أنقرة متورطة في زعزعة استقرار البلاد

المصدر: طرابلس- وكالات

طالب ​الجيش الليبي​ ​مجلس الأمن​ بفتح تحقيق فوري بشأن ضبط شحنة أسلحة وذخائر قادمة إلى ​ليبيا​ من ​تركيا​، مشيراً إلى أن تركيا تحاول زعزعة أمن ليبيا واستقرارها بدعم الإرهاب، لافتاً إلى أن تركيا تسعى جاهدة عبر عملائها على الأرض في ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية.وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إنها تتابع بقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا.

وأكدت قيادة الجيش الليبي، في بيان، أن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق عددها 4.2 ملايين رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80 في المئة من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات، وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.

وتوجهت قيادة الجيش الليبي بالتحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة في ميناء مدينة الخمس، داعياً دول العالم أجمع لتحمل مسؤولياتها تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.

وأكدت قيادة الجيش الليبي أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا التي سبق أن عثرت عليها قيادة الجيش الليبي في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي.

وطالبت قيادة الجيش الليبي مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا وفتح تحقيق فورى حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن.

وطالبت أيضاً بشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا.

وأضاف بيان الجيش الليبي: القيادة العامة تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض في ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية، وكان آخر ذلك ما حدث في مؤتمر باليرمو في إيطاليا، ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراعٍ لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر، إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك.

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يخطط لتحرير طرابلس خلال الأسابيع المقبلة.