إبعاد الفياض والجربا من التشكيل الوزاري العراقي

المصدر: بغداد - البيان

كشف تحالف الفتح، أمس، عن رفع أسماء كل من فالح الفياض وفيصل الجربا، من كابينة رئيس مجلس الوزراء العراقي، بعد أن وافق تحالف «سائرون» على تمرير مرشح تحالف البناء لوزارة التعليم العالي قصي السهيل.

وقالت النائبة عن الفتح انتصار الموسوي، إن «القائمة الجديدة التي ستصل إلى مجلس النواب ستكون خالية من أسماء فالح الفياض وفيصل الجربا وصبا الطائي وهناء عمانوئيل، وذلك بعد فشل تمريرهم جلسة أول من أمس، ما دفع الكتل السياسية للاتفاق على تغيير الأسماء المطروحة لوزارات الداخلية والدفاع والتربية والهجرة، من دون الإفصاح عن الأسماء الجديدة حتى الآن، فيما تم إرسالها إلى هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة لغرض التدقيق».