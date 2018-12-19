بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا

المصدر: د ب ا

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة تنظيم داعش في البلاد.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "قبل خمسة أعوام كان تنظيم داعش قوة قوية وخطيرة للغاية في الشرق الأوسط والآن هزمت الولايات المتحدة الخلافة الإقليمية".

وتابعت أن "هذه الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته"، في إشارة إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة بدأت في إعادة قواتها إلى البلاد "خلال انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

وقالت ساندرز إن الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا مستعدين "لإعادة الانخراط على جميع المستويات" للدفاع عن المصالح الأميركية وسيواصلون العمل معاً "لمنع الإرهابيين من السيطرة على أراض والحصول على تمويل ودعم أو أي وسيلة تمكنهم من اختراق حدودنا".