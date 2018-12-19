تحذير "صارم" من دول أوروبية بشأن خطة ترامب للسلام

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت ثمانية دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تحذيرا "قويا" قبل نشر خطة أميركية طال انتظارها، وأعدها جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء البيان المشترك، الذي أصدرته فرنسا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، عقب جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في المنطقة، وأشادت فيها مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، التي تنتهي فترة عملها بالمنظمة الدولية قريبا، نيكي هيلي بالخطة "المدروسة"، على حد وصفها.

لكن دول الاتحاد الأوروبي حذرت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أن أي خطة سلام تتجاهل "المعايير المتفق عليها دوليا"، وهي حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمة مشتركة "ستواجه الفشل".

وأكدت الدول الأوروبية مجددا على "التزام الاتحاد الأوروبي القوي والمتواصل بالمعايير المتفق عليها دوليا لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة"، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وجاء في البيان: "الاتحاد الأوروبي مقتنع حقا بأن التوصل إلى حل الدولتين، على أساس حدود 1967 الذي يشمل إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والطموحات الفلسطينية لإقامة دولة وسيادة".

كما جاء في البيان أن حل الدولتين "ينهي الاحتلال، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 والاتفاقات السابقة".

وأشار البيان إلى أن مبدأ حل الدولتين "هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق والواقعي لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل ودائم".