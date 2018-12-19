الزياني يؤكد متانة العلاقات الخليجية الفرنسية

المصدر: الرياض - وام

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني متانة العلاقات الخليجية الفرنسية وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء تأكيد الزياني خلال استقباله في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أمس، وفداً برلمانياً فرنسياً ضم كلود غواسغين النائب عن مدينة باريس، وبرونو جونكور النائب عن منطقة كوت دارمو، وفرانسوا كزافيي كارابييلي المدير في البرلمان الفرنسي، وذلك بمناسبة زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في المجالات كافة.