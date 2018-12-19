خبير ياباني: روابط استراتيجية بين دول الخليج واليابان

المصدر: ■ أبوظبي - ماجدة ملاوي

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول من أمس، محاضرة بعنوان «الخليج واستراتيجية اليابان في المحيطين الهندي والهادئ»، ألقاها كونيهيكو مياكيه، مدير البحوث في الشؤون الأمنية الخارجية والوطنية، «معهد كانون» للدراسات العالمية، باليابان، وحضرها لفيف من الكُتاب والباحثين والمفكرين والصحفيين، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وأكد كونيهيكو أن دول العالم والعلاقات الدولية يشهدان تغيرات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعود بشكل عام إلى أسباب مختلفة مثل استنهاض أطلال الإمبراطوريات القديمة والقوة النووية، ولكن السبب الأهم في هذه التغيرات، هو النزعة الوطنية القومية المتطرفة في هذه الدول.

وأشار مياكيه إلى أهمية العلاقات والروابط البحرية بين منطقة الشرق الأوسط واليابان، وأهمية المحافظة على سلامة خطوط الملاحة التي تربط اليابان بدول الشرق الأوسط وتحديداً الخليج العربي، حيث مصادر الطاقة، من أي تهديدات ناتجة عن التحديات التي تواجه منطقة شرق آسيا والبحار المطلة عليها.