البرلمان العراقي يصادق على 3 وزراء جدد

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

صادق البرلمان العراقي على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجدداً في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل. ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من أكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيراً في الحكومة.

لكن البرلمان تمكن، أمس، من عقد جلسة لفترة وجيزة جداً اكتمل فيها النصاب، وصوّت على اختيار نوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة، قبل أن يكسر النصاب وتؤجل الجلسة إلى الخميس المقبل.

ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، واللتان يدور حولهما نزاع سياسي كبير. ويرفض تحالف «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر تمرير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.