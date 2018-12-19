أمر ملكي سعودي بصرف بدل غلاء المعيشة لعام مالي جديد

المصدر: الرياض - واس

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية أن خدمة التأشيرة الإلكترونية «eVisa» ستكون متاحة قريباً لمواطني عدد من دول العالم.

ويشمل الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال.

إلى جانب بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

يأتي هذا الأمر الملكي حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في الأثناء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن خدمة التأشيرة الإلكترونية «eVisa» ستكون متاحة قريباً لمواطني أميركا وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة، وستتم إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة.

وأوضحت أن الحصول على «eVisa» الخاصة بالدخول إلى المملكة يستغرق بضع دقائق عن طريق إكمال الطلب عبر الإنترنت. وقد أتاح نظام التأشيرات الجديد المجال أمام هواة ومحبي سباق السيارات في العالم حضور فعاليات «الفورمولا إي» التي أقيمت بالدرعية بمنطقة الرياض.

في الغضون، قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة جمعت ما يزيد عن 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) حتى الآن هذا العام من تسويات توصلت إليها مع محتجزين في حملة على الفساد، أُطلقت في نهاية العام الماضي. وجرى احتجاز عشرات المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز-كارلتون خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر 2017.